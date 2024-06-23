На Кубани в ДТП пострадали пять человек

Столкновение двух автомобилей на встречной полосе произошло в Кореновске в Краснодарском крае, в результате пострадали пять человек, включая 10-месячного ребенка. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На автодороге Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 36-летний водитель Mitsubishi Lancer совершал обгон, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с "Ладой". В результате ДТП пострадали оба водителя, а также трое пассажиров отечественного авто, один из которых - десятимесячный ребенок", - говорится в сообщении.



Уточняется, что авария произошла в ночь на воскресенье, полицией организовано проведение проверки.