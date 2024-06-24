Пассажирский автобус съехал в кювет в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП произошло утром с рейсовым автобусом маршрута №376 »Рошаль — Раменское». Водитель не справился с управлением, транспорт съехал в кювет. По одной из версий, водитель автобуса уснул за рулем во время движения», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, пострадало три пассажира. На кадрах с места происшествия видно, как пассажиры эвакуировались после аварии и ожидали помощи на обочине трассы.

До этого на Лухмановской улице Москвы в воскресенье, 23 июня, произошла тяжелая авария с участием электробуса — машина на полном ходу протаранила мачту уличного освещения, после чего автобус перевернулся.

По данным ГУП «Мосгортранс», перед сменой сотрудник прошёл медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха водителя был выполнен.

Как уточнили в МЧС, для ликвидации последствий инцидента не потребовалось оказание помощи со стороны пожарных и спасателей. В результате ДТП водитель электробуса не получил травмы, его госпитализация не потребовалась. По счастливой случайности в электробусе в этот момент не было пассажиров, поскольку машина ехала в парк.