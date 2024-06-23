В Ставрополе в ДТП со скорой помощью пострадал пациент неотложки

В Ставрополе сотрудники межрайонного следственного отдела СУ СКР по краю проводят проверку по факту аварии с участием машины скорой помощи, в которой пострадал находившийся в салоне автомобиля пациент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

© Российская Газета

По предварительным данным Госавтоинспекции края, накануне вечером на регулируемом пересечении улицы Руставели и переулка Можайский столицы региона, водитель медицинского автомобиля "Газель" (он ехал с включенными маяками и спецсигналом), который вез в клинику пациента, не убедился в безопасности маневра и выехал на запрещающий сигнал светофора

В результате на перекрестке неотложка столкнулась с грузопассажирской "Газелью": водитель этого авто двигался на разрешающий сигнал, но не пропустил скорую помощь. От удара медицинский автомобиль перевернулся.

В ДТП травму головы получил пассажир скорой, которого доставили в медицинское учреждение. Остальным участникам аварии госпитализация не потребовалась: им оказали разовую медицинскую помощь.

Как уточнили в Госавтоинспекции, за рулем скорой находился трезвый 60-летний опытный водитель, не являющийся злостным нарушителем ПДД. А грузопассажирской "Газелью управлял 19-летний житель соседнего Шпаковского округа. Его стаж вождения составляет менее двух лет: он не привлекался к ответственности за нарушение ПДД и также был трезв.

В ходе проверки правоохранители установят степень ответственности участников происшествия.