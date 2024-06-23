В ДТП под Пензой погибли 4 человека

Легковой автомобиль врезался в дерево в городе Заречный (Пензенская область), погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления ГИБДД.

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Смертельное ДТП произошло в воскресенье, в 1 час 20 минут на улице Транспортная (напротив кор. 1/738 по пр-ту Мира).

Сообщается, что 21-летний водитель «Лады Приора» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

«В результате происшествия водитель автомобиля, а также пассажиры молодые люди 2005 и 2003 годов рождения, и девушка 2002 года рождения, от полученных травм скончались на месте», — информирует дорожная полиция.



ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

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Заречный расположен в 6 км восточнее Пензы. Это город областного значения, закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО).