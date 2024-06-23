В Воронежской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Воронежская полиция выясняет подробности аварии с участием рейсового автобуса, в котором погиб человек, еще восемь оказались в больнице.

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Столкновение двух легковушек и междугороднего автобуса Setra, следовавшего из Ставрополя в Москву, произошло вечером 22 июня в 22:40 на 707 километре федеральной автотрассы М-4 "Дон".

"По предварительным данным, произошло столкновение ВАЗ-21150 и Skod Fabia, двигавшихся в южном направлении. После удара потерявшая управление Skoda столкнулась с шедшим навстречу автобусом", - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.



Водитель "Школы" погиб на месте. Водитель автобуса и семеро его пассажиров доставлены в больницу с травмами. Всего в автобусе ехали 34 человека.

Экспертиза установила алкогольное опьянение у водителя ВАЗ (0,458 мг/л).