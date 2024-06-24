Десятилетний мальчик погиб в ДТП с грузовиком в Балашихе

Десятилетний ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Балашихе. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, авария произошла около 12:30 на втором километре автодороги «Новый Милет — Полтево».

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Предварительно, водитель легковой машины «Хендэ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в грузовик «Хово».

В результате аварии погиб десятилетний школьник, еще четыре человека пострадали, в том числе семилетний ребенок.

— Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — подчеркнула Петрова.

Другое ДТП произошло в Орехово-Зуевском городском округе. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.