Восемь человек пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Якутии

В пригороде Якутска в ДТП с автобусом погиб человек. Еще семь пострадали.

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В Якутии на улице Трактовой в поселке Жатай сегодня, 24 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля.

Стало известно, что в результате аварии пострадали восемь человек, один из них погиб.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС России, Скорой медицинской помощи и пожарные. От экстренных служб задействовано 20 человек и восемь единиц техники, сообщает МЧС России по Якутии.