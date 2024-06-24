Автомобили столкнулись на трассе в Кузбассе

В Новокузнецком районе Кузбасса произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

На трассе Куртуково – Сосновка Новокузнецкого района Кемеровской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Пользователи социальных сетей поделились видео, на котором запечатлены кадры последствий случившейся аварии. Можно заметить, что оба автомобиля сильно повреждены.

Произошедшее ДТП также затруднило движение следующих по этому маршруту автомобилей. Подробности случившегося уточняются. Информации о пострадавших нет.