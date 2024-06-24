Суд признал ДТП наезд машины на шлагбаум автомойки

В судебной практике появились дела, когда водителей лишали прав после визита на автомойку самообслуживания. Развитие этого сервиса породило для водителей новый правовой риск: неловкие моменты, когда машина невзначай что-то задевает на такой мойке, судами трактуются как ДТП. Соответственно, уехать после касания стены или шлагбаума становится нарушением.

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Свежий пример: в Курской области суд разжаловал на время в пешеходы 33-летнего водителя, задевшего шлагбаум на мойке самообслуживания.

"Мировым судьей судебного участка N 2 судебного района Центрального округа г. Курска установлено, что 28 февраля 2024 года Антон В., управляя автомобилем "Фиат Пунто", при заезде на автомойку самообслуживания не рассчитал скорость из-за наледи, в результате чего заехал под автоматический шлагбаум, повредив его", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.



Казалось бы, наехал и наехал. Однако со шлагбаумом так поступать нельзя.

"Водитель не учел, что любое столкновение, в результате которого причинен вред чужому имуществу является ДТП. Ему необходимо было вызвать сотрудников ГАИ, - подчеркивают в пресс-службе госавтоинспекции,- - Нарушитель же, после столкновения помыл машину и уехал".



В данном случае ущерб составил 15 тысяч рублей. Тот факт, что водитель не скрылся с места происшествия сразу, а сначала навел чистоту, ничего не меняет. Раз он не выполнил обязанностей, возникающих у каждого водителя при ДТП, то виноват. Точка. Антон В. на год лишен права управления транспортными средствами.

Хотя на таких мойках обычно никого из персонала не бывает, расслабляться водителям нельзя: "большой брат", как правило, там присутствует. В виде камер. Так что к мелким происшествиям на мойке - что-то там задел, въехал куда-то не туда - надо относиться крайне серьезно.

Кстати, также на практике суды часто лишают прав водителей, уехавших с автозаправки с пистолетом в бензобаке. Это тоже ДТП.

Второй кассационный суд общей юрисдикции в свое время подтвердил: отъезд на автомобиле от заправки с "пистолетом", забытым в бензобаке, является дорожно-транспортным происшествием.

В качестве примера было приведено дело жительницы Ярославской области, некой гражданки Г. Как-то она заехала на своем "Ягуаре XF" на заправку в одной из местных деревень. Оплатив топливо, села за руль, забыв вынуть "пистолет" заправочного шланга из горловины бака автомобиля. Так и поехала.

Версии дамы и заправщиков относительно того, что происходило дальше, расходятся. Она говорит, что вернулась, попросила прощения. Ее простили: мол, езжайте, ничего страшного. Она и уехала.

В свою очередь, сотрудники заправки утверждают, что разрешения уезжать не давали. По их словам, гражданка действительно вернулась к заправке, сказала, что сломала им "пистолет", после чего села в авто и умчалась.

Как было на самом деле, уже не так важно: раз гражданка не вызвала ГАИ или не получила какой-либо юридический документ от сотрудников заправки о том, что претензий нет, то она не права.