В ЛНР в ДТП погибли двое подростков

Двое подростков погибли в селе Теплое Станично-Луганского района Луганской Народной Республики (ЛНР) при столкновении мотоцикла с зерновозом. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

"Сегодня в 15:10 мск в селе Теплое произошло столкновение зерновоза под управлением 39-летнего водителя и мотоцикла за рулем которого находился несовершеннолетний 2007 года рождения и 14-летний пассажир. В результате ДТП подростки получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказала она.



Усачева уточнила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, его расследование взято на контроль прокуратуры ЛНР.