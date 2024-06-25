Автомобиль BMW повредил металлические ограждения и упал с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре. Внутри машины находились три человека, пишет «Комсомольская правда».

По словам очевидцев, женщина-водитель перепутала педали газа и тормоза.

«Пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Они находились в салоне иномарки», - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.



Как сообщили РИА Новости в полиции, погибли три человека, находившихся в салоне (водитель, женщина-пассажир и ребенок).

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