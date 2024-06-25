Появилось видео ускорения BMW, выпавшего с высокой парковки в Краснодаре

В сети появилось видео с камер, которые успели зафиксировать момент разгона BMW Х6 с семьей внутри перед вылетом с третьего этажа парковки в Краснодаре. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Камеры с парковки ТЦ «Галерея», где BMW Х6 с тремя людьми в салоне летит на большой скорости. Через несколько секунд она пробьет стену и рухнет вниз с высоты 10 метров», — отмечается в публикации.



25 июня краснодарские СМИ сообщили, что с третьего этажа ТЦ «Галерея», где находится парковка, упал автомобиль BMW. Как сообщили Telegram-каналу «Россия.Кубань» в полиции, в салоне были мужчина, женщина и подросток. Предполагается, что водительница перепутала педали.

Неравнодушные очевидцы попытались вытащить семью из машины и оказать им первую помощь. Сами же пострадавшие находились в бессознательном состоянии.