Семья погибла при падении авто с парковки в Краснодаре

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате происшествия на одной из многоуровневых парковок Краснодара. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Авария произошла около полудня на парковке торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Автомобиль BMW упал на проезжую часть с третьего этажа парковки.

Водитель машины, 37-летний мужчина, и двое пассажиров - женщина и мальчик - скончались на месте от полученных травм. Из-за ДТП начали доследственную проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

По данным телеканала «Кубань 24», BMW X6 вылетел из здания парковки, проломив металлическое ограждение. Машина перевернулась в воздухе и упала крышей вниз.