Легковой автомобиль загорелся на Калужком шоссе

На Калужском шоссе произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом во вторник, 25 июня, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах города.

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По данным собеседника «ВМ», площадь пожара составляет два квадратных метра. Информация о пострадавших находится на уточнении.

В середине месяца в Северном Чертанове возле дома № 4 сгорели три автомобиля. Площадь горения составила 15 квадратных метров. На текущий момент возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.

На Третьем транспортом кольце 9 июня перекрыли движение из-за возгорания автокрана. Пострадавших при возгорании не было. Очевидцы сообщали о сильном пожаре и густом черном дыме, который виден за сотни метров от места ЧП.