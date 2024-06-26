В Кузбассе пьяный водитель представился потомком Николая II и попал на видео

В Кузбассе сотрудники ДПС поймали пьяного водителя, который представился потомком императора Николая II. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МВД России. "Нарушитель заявил полицейским, будто является потомком императора и готов предоставить подтверждающие документы. Однако причина такого поведения оказалась банальна: результаты проверки алкотестером показали многократное превышение допустимого уровня алкоголя", - говорится в публикации. Впоследствии водитель признался, что употребил алкоголь накануне на даче. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и до двух лет лишения прав. До этого в сети появилось видео погони полиции в Санкт-Петербурге за "Газелью", которую угнал неизвестный. Отмечается, что злоумышленник до последнего игнорировал требования полиции остановиться. В результате сотрудникам пришлось произвести выстрелы по колесам авто. За рулем украденной "Газели" был 36-летний житель Колпино. В отношении него могут возбудить уголовное дело.