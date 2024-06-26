Друг разбившегося на парковке водителя озвучил возможную причину аварии

Друг погибшего в Краснодаре водителя BMW: ДТП произошло из-за обмана зрения.

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Водитель упавшего с 3-го этажа парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре BMW Х6 мог не успеть сориентироваться после резкого подъема, рассказал «Газете.Ru» друг погибшего Рафаэля Аракельяна. Он заявил, что мужчина был опытным водителем и не был «любителем погонять».

«На одном из кадров видео из парковки видно, что там есть подъем на въезде. Я, как водитель с 15-летним стажем, могу сказать, что, когда едешь там, пока пика подъема не достигнешь, дальше ничего не видишь. Вот что там произошло. Эта машина скоростная, очень быстрая, она как спорткар. Он, когда подъехал к подъему, остановиться уже не успел и вылетел. А там вправо резкий поворот, и туда заехать бы тоже не успел. <...> У этого человека багаж за спиной и опыт вождения большой. Просто обман зрения там произошел. К тому же там покрытие скользкое. Зимой на шипах я не мог подниматься. Там отшлифованная поверхность, сложно остановиться», – поделился приятель погибшего.



25 июня с парковки на третьем этаже ТЦ «Галерея» в городе Краснодар упал автомобиль BMW. Прибывшие на место медики не смогли спасти находящихся в машине трех человек. Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.