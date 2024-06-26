В ночное время в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что от дома 12 по Балканской улице города Колпино был угнан автомобиль «Газель-АС371».

На поиск транспортного средства были незамедлительно ориентированы все наружные наряды полиции. Вскоре разыскиваемый фургон был обнаружен на улице Загородной. Уходя от организованной полицейскими погони, водитель совершил ДТП с кроссовером, после чего продолжил движение.

Стражи правопорядка предприняли попытку остановить угнанный транспорт, однако управлявший им автомобилист требование полиции не выполнил. Увеличив скорость, он попытался скрыться, совершая при этом опасные манёвры, что угрожало безопасности других участников дорожного движения.

Для остановки транспортного средства правоохранители применили табельное оружие: автоинспектор произвёл предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колёсам, в результате чего на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы фургон удалось остановить.

За рулём автомобиля находился 36-летний житель Колпина. Мужчина был доставлен в отдел полиции. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании злоумышленнику меры пресечения.