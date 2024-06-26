Автогонщик влетел в бетонную стену на скорости 486 км/ч в США

Знаменитый американский автогонщик Джон Форс попал в страшную аварию в первом раунде соревнований Funny Car на турнире PlayNHRA Virginia Nationals, пишет New York Post

Как сообщает издание, автомобиль загорелся, а затем влетел в бетонную защиту на скорости 486 км/ч в автоспортивном парке Вирджинии. Отмечается, что причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ двигателя. 75-летний мужчина был экстренно госпитализирован. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.

Как пишет издание, автопилотом был Джон Форс. Он одержал 157 побед на ивентах NHRA. В настоящее время он занимает второе место в турнирной таблице NHRA Funny Car 2024 года, приняв участие в девяти из 21 соревнования в этом сезоне.