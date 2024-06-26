Три человек погибли в ДТП с пятью автомобилями в Пензенской области

В Пензенской области столкнулись пять автомобилей. Погибли три человека.

В Пензенской области сегодня, 26 июня, на ФАД М5 "Урал" столкнулись автомобили Daf с полуприцепом, Gelly, Mercedes с полуприцепом, Renault с полуприцепом и Chevrolet.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Gelly, женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения, скончались на месте аварии. Водитель Gelly скончался в больнице. Пострадавший водитель автомобиля Daf был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД УМВД России по Пензенской.