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Три человек погибли в ДТП с пятью автомобилями в Пензенской области

В Пензенской области столкнулись пять автомобилей. Погибли три человека.

Три человек погибли в ДТП с пятью автомобилями в Пензенской области
© Vse42.ru

В Пензенской области сегодня, 26 июня, на ФАД М5 "Урал" столкнулись автомобили Daf с полуприцепом, Gelly, Mercedes с полуприцепом, Renault с полуприцепом и Chevrolet.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Gelly, женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения, скончались на месте аварии. Водитель Gelly скончался в больнице. Пострадавший водитель автомобиля Daf был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД УМВД России по Пензенской.

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