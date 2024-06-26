В ДТП на границе с Белоруссией пострадали трое военнослужащих ВС Польши

Дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля произошло на востоке Польше недалеко от границы с Белоруссией, в результате трое военных получили травмы. Об этом сообщило объединенное командование Вооруженных сил республики.

"26 июня 2024 года около 15:20 (16:20 мск - прим. ТАСС )на дороге Кобяты - Бобровники произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля. Солдаты, возвращавшиеся после выполнения задач на границе, пытаясь избежать столкновения с двигавшимся на большой скорости гражданским автомобилем, съехали с грунтовой дороги в поле. В результате резкого торможения трое солдат получили травмы", - говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter).



По его данным, один из пострадавших был доставлен вертолетом в больницу в Белостоке с переломом бедра, остальные двое проходят медобследование. Жизни военных ничего не угрожает, отмечает командование.