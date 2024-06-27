Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Красногорске

На 21 км Волоколамского шоссе, проходящего в черте городского округа Красногорск, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал подмосковного главка полиции.

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«Сегодня примерно в 11:15 на 21 км Волоколамского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля марки «Хендай» и автомашины скорой помощи, двигавшейся без пациентов, после чего последняя совершила опрокидывание», – пишет источник, уточняя, что пострадавших в результате ДТП нет.



По информации некоторых очевидцев аварии, опубликовавших видео о происшествии в соцсетях, в ходе столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения, а скорая помощь опрокинулась на бок, потеряв при этом лобовое стекло.

Как сообщает областное ГУВД, на участке Волоколамского шоссе из-за аварии образовалась большая пробка. В настоящее время сотрудники ГАИ и представители экстренных служб работают над устранением последствий ДТП.