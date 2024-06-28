Во Владивостоке грузовик столкнулся с 9 автомобилями

Во Владивостоке грузовик столкнулся с девятью автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Приморья в своем Telegram-канале.

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«Трое водителей и один пассажир с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — заявили в местной прокуратуре.



Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №12 «а» на улице Верещагина. За рулем грузовика в этот момент находился иностранный гражданин из Узбекистана — он задержан, в это время будет проверена законность его пребывания на территории России.

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