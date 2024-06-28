Маршрутка и два легковых автомобиля столкнулись в Краснодаре, в результате аварии пострадали, по предварительным данным, семь человек, трое из которых дети. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня водитель "Хендэ", двигаясь по улице Западный обход со стороны Немецкой деревни в сторону поселка Колосистый, при перестроении из крайней правой полосы в левую не убедился в безопасности маневра и столкнулся с маршруткой, ехавшей в попутном направлении. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Ладой".



По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 7 человек, из них 3 детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пассажиры маршрутки не пострадали.