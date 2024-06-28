На Красной площади самокатчик сбил с ног пятилетнего ребенка

На Красной площади мужчина на электросамокате сбил с ног пятилетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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«24 июня Павел и его сын гуляли по Красной площади, как вдруг на ребенка наехал взрослый мужчина на самокате и сбил мальчика с ног. Отец подошел к обидчику, но тот быстро уехал с места происшествия», — говорится в публикации.



Отмечается, что виновник ДТП был вместе с сыном, который тоже катался на самокате и уехал после аварии вслед за отцом. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, у него травма головы. Полиция разыскивает самокатчика, спровоцировавшего ДТП.

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До этого в подмосковном городе Ивантеевке автомобиль ДПС рухнул на голову сотрудника во время показательных выступлений. Отмечается, что мероприятие проходило в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. На нем выступала пилотажная группа «Каскад». На опубликованных кадрах видно, как автомобиль ДПС маневрирует на двух колесах. Машина должна была проехать над сотрудником, который лежит на земле, но вместо этого опустилась и придавила колесом его голову.