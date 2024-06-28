Два ДТП с участием электросамокатов произошло в Москве

Два человека пострадали в результате двух ДТП с участием электросамокатов на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«На ул. Авиамоторная водитель автомобиля Nissan при выезде со двора совершил столкновение с электросамокатом под управлением мужчины. В результате дорожной аварии водитель самоката госпитализирован. Еще одно ДТП с участием средства индивидуальной мобильности произошло на ул. Перерва. Мужчина 1986 года рождения, управляя электросамокатом, сбил пешехода 1958 года рождения. Пострадавший мужчина госпитализирован», – говорится в сообщении.



Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожных аварий.