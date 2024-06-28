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Грузовик насмерть сбил ребёнка в Тюменской области

В Ялуторовске Тюменской области КАМАЗ насмерть сбил ребёнка на велосипеде.

Грузовик насмерть сбил ребенка в Тюменской области
© РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГАИ региона.

По имеющейся информации, инцидент произошёл на улице Полевой.

«По предварительным данным, школьник на электро-велосипеде ехал по проезжей части. Поворачивая, мальчик не убедился в безопасности, и на него наехал грузовик. Ребёнок скончался», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Челябинске под суд отправили водителя, из-за которого в ДТП погиб 19-летний студент.

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ГИБДД