В Киргизии пять человек погибли в результате схода селя

БИШКЕК, 28 июня. /ТАСС/. Как минимум пять человек погибли в результате схода селевых потоков в Ноокатском районе Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в МЧС республики.

"Под селевыми потоками, вызванными обильными осадками, в Ноокатском районе погибли не менее 5 человек", - заявил представитель ведомства.

По его словам, информация о числе погибших и пострадавших уточняется.

Также селем подтоплены несколько десятков одноэтажных жилых домов и частично повреждены два моста. На место ЧП в Ошскую область направлены отряды МЧС для устранения последствий стихийного бедствия.