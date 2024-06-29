Четыре автомобиля столкнулись на улице Полбина в Москве

В Москве на улице Полбина в районе дома 46 столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение осуществляется по одной полосе и затруднено на 1,4 километра в сторону области. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дорожной аварии в городском округе Солнечногорск, в которой погиб 65-летний мужчина. ДТП произошло 28 июня примерно в 19:50 на втором километре автодороги «Солнечногорск — Тараканово — Попелково».

Пять автомобилей столкнулись 28 июня на Можайском шоссе возле кинотеатра «Минск». Информации о погибших и пострадавших, как и о других обстоятельствах аварии, пока не приводится. В результате ДТП движение на магистрали было затруднено на два километра.