Водитель автомобиля погиб при столкновении с грузовиком в Подмосковье

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в городском округе Солнечногорск, в котором погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«Сегодня примерно в 19:50 на 2 км автодороги «Солнечногорск – Тараканово – Попелково» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1959 года рождения, управляя иномаркой, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой автомашиной. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», – говорится в сообщении.



В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.