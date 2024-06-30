В Подмосковье в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в результате ДТП на трассе М-1 "Беларусь" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 11:15 мск на 133-м км автодороги М-1 "Беларусь" произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в ведомстве.



По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Škoda, не справился с управлением и совершил наезд на тросовое ограждение, после чего несколько раз перевернулся. В результате ДТП два человека погибли.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, отметили в пресс-службе.