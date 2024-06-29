Автомобиль загорелся на площади Рогожская Застава в Москве

Автомобиль загорелся на площади Рогожская Застава в районе дома № 2 в Москве. На месте работают оперативные службы города. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Перекрыто движение по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На Калужском шоссе произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом во вторник, 25 июня, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах города. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Возгорание четырех автомобилей произошло по адресу Большая Филевская улица, дом № 4. Уточняется, что при возгорании пострадал один человек. В середине июня в Северном Чертанове сгорели три автомобиля. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

На Третьем транспортом кольце 9 июня перекрыли движение из-за возгорания автокрана. Пострадавших при возгорании не было.