МКАД парализовало из-за жесткого ДТП

На МКАД из-за ДТП оказалось затруднено движение. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

"На внешней стороне 91 км МКАД (в районе съезда N91) столкнулись мотоцикл и автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в публикации.



В Дептрансе предупредили, что движение оказалось затруднено на два километра. В ведомстве посоветовали искать альтернативные пути.

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До этого на юге-востоке Москвы произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Машины столкнулись на улице Полбина в районе дома 46. В результате аварии оказалось затруднено движение на 1,4-м км в сторону области. Проехать можно было только по одной полосе, в Дептрансе посоветовали искать пути объезда.