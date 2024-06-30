СУСК по Сахалинской области: пьяный водитель грузовика сбил четырех детей

Водитель на Сахалине в состоянии алкогольного опьянения наехал на 4 детей на грузовике, один из них попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.

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"В отношении 53-летнего жителя с. Взморье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", – рассказали в пресс-службе.



Следствие считает, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на технически исправном автомобиле Тойота Дюна совершил наезд на группу из четверых детей в возрасте от 8 до 12 лет. В результате ДТП трое из них доставлены в Долинскую ЦРБ, один ребенок в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого, он задержан.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы грузовик насмерть сбил ребенка. Инцидент произошел в тот момент, когда водитель выехал на регулируемый пешеходный переход, а мальчик переходил проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.