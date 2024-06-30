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На Кубани две женщины погибли в перевернувшемся автомобиле

В Ейском районе Краснодарского края отечественная легковушка вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, в результате погибли две женщины.

На Кубани две женщины погибли в перевернувшемся автомобиле
© Российская Газета

ДТП произошло в поселке Шилка. По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, после чего машина упала в кювет.

Два человека погибли на месте, также пострадали водитель и два пассажира, которых доставили в больницу. Сейчас с ними работают медики.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

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