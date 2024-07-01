Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 76-го километра МКАД

На внешней стороне 76-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), возле съезда №76, столкнулись две машины. Об этом в понедельник, 1 июля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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На месте инцидента работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и данные о пострадавших находятся на уточнении.

— Движение осуществляется по двум правым полосам. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — следует из публикации пресс-службы.



В тот же день сообщалось, что на внутренней стороне 57-го километра МКАД около съезда № 56 столкнулись несколько машин.

Еще одна авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца, где пролегает Лужнецкая эстакада. Ночью 30 июня столкнулись несколько автомобилей.