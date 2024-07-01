Мигрант сбил вышедшую на тротуар из трамвая 16-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге мигрант на автомобиле Skoda Rapid сбил 16-летнюю школьницу, вышедшую из трамвая на проспекте Добролюбова. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По данным издания, ДТП произошло накануне вечером. За рулем машины находился 26-летний гражданин Узбекистана. Подростка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговая травму, ушибленную рану головы. Мать пострадавшей девушки отметила, что та некоторое время не сможет ходить.

Виновника инцидента отвезли в полицию. В отношении мужчины составили два административных протокола. За последние два года иностранца дважды ловили на нарушениях правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при лобовом ДТП в Красноярском крае. Четверых из них спасти не удалось.