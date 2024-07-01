Автобус врезался в дерево в Серпухове

В Серпухове у одного из домов, расположенных на улице Ворошилова, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автобус столкнулся с деревом. Об этом в понедельник, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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— По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, наехал на бордюр и совершил столкновение с деревом, — говорится в сообщении.



Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал. Представители Госавтоинспекции занимаются выяснением всех деталей инцидента. В соответствии с законодательством, после завершения расследования будет вынесено соответствующее решение.

На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии помогли мужчине, который разбил голову при падении с самоката. Во время патрулирования территории на Большой Черемушкинской улице работники заметили мужчину, который лежал в луже крови. В ходе разговора с мужчиной выяснилось, что он не справился с управлением, упал и ударился головой об асфальт, после чего потерял сознание.