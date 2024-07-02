Под Омском произошло серьезное ДТП

«Авария произошла в районе 19 километра автодороги «Омск – Русская Поляна. Женщина решила перейти оживленную трассу на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля Nissan не смог затормозить и сбил женщину, которую от удара отбросило на пассажирскую «Газель», следовавшую по маршруту «Омск—Сосновка», – пояснили в ГИБДД.

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В полиции уточнили, что женщина скончалась на месте ДТП. На данный момент ее личность устанавливается правоохранителями. В момент аварии в салоне «Газели» находилось девять пассажиров. Никто из них не пострадал.

Напомним о правилах поведения в случае аварии и что, по мнению специалистов, делать категорически нельзя.