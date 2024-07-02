Один человек погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы

В результате дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Москвы погиб человек. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

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Авария произошла на Дмитровском шоссе возле дома 163. В результате происшествия столкнулись грузовой автомобиль «Скания» и мотоцикл. Из-за сильного столкновения от полученных травм скончался водитель мотоцикла. На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия уточняются.

1 июля на юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии помогли мужчине, который разбил голову при падении с самоката. Во время патрулирования территории на Большой Черемушкинской улице работники заметили мужчину, который лежал в луже крови. В ходе разговора с мужчиной выяснилось, что он не справился с управлением, упал и ударился головой об асфальт, после чего потерял сознание.

В тот же день сообщалось, что на внутренней стороне 57-го километра МКАД около съезда № 56 столкнулись несколько машин.