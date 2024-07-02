Легковушка без водителя заехала на тротуар в Кемерове

Пассажиры кемеровского трамвая стали свидетелями, как автомобиль проехал поперек дороги и оказался на тротуаре. Очевидцы предположили, что транспорт двигался сам.

Сегодня, 2 июля, кемеровчане, находившиеся в салоне трамвая №1, увидели, как легковушка едет поперек проезжей части. Автомобиль двигался от одного до другого края улицы Соборной, однако в конце концов "повис" на бардюре.

Автор публикации снял произошедшее на видео. Очевидец предположил, что автомобиль двигался без водителя: владелец забыл поставить транспорт на ручной тормоз, из-за чего он сдвинулся с места.