Пенсионер на автомобиле сбил маленькую девочку, переходившую дорогу в Тюмени

В Тюмени 82-летний мужчина сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел на Пролетарской улице. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с подругой, когда на нее совершил наезд пожилой мужчина на автомобиле.

В результате аварии школьница получила ушибы и ссадины. Автоинспекторы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге мужчина на мотоцикле Harley-Davidson сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате произошедшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. В инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов.