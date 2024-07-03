Автобус с россиянами разбился в Турции

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, в результате чего один человек погиб, около 20 получили ранения. Об этом сообщило агентство IHA.

По данным издания, ДТП произошло рядом с городом Манавгат. Туристы ехали в аэропорт Антальи из отелей, когда водитель автобуса при въезде на перекресток у моста не справился с управлением. Автобус врезался в ограждение и бетонный столб и вылетел на проселочную дорогу.

В результате аварии травмы получили 20 туристов. 16 пострадавших граждане России, еще четверо – белорусы. Они были госпитализированы.

«Среди пострадавших в Турции российских и белорусских туристов есть дети. Их состояние уточняется», - пишет Telegram-канал Shot.



Водитель туристического автобуса также был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти, несмотря на все усилия. При этом часть пострадавших туристов «не хотела ехать в больницу, несмотря на травмы», отмечает IHA.

Микроавтобус «превратился в металлолом из-за столкновения», сообщил телеканал NTV. На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что передняя часть транспортного средства полностью разрушена.

Ранее в Мерсине на юге Турции водитель автобуса перевозил рабочих, задействованных на строительстве АЭС. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и врезался в легковой автомобиль и другой автобус. В результате ДТП погибла гражданка России.