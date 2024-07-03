Появились кадры момента ДТП с автобусом, перевозившим россиян

Telegram-канал Baza опубликовал кадры момента ДТП в Турции, где автобус с россиянами и белорусами врезался в столб.

Напомним, что ДТП произошло в Анталье. В автобусе находились, в частности, россияне. Всего в аварии пострадали 20 человек: 16 граждан РФ и четверо белорусов, среди них - дети.

Как стало ранее известно, водитель транспортного средства был госпитализирован с тяжелыми травмами, однако врачи не смогли его спасти. Издание Haberler писало, что транспортное средство должно было доставить российских и белорусских туристов из отеля в аэропорт Антальи.

Ранее сообщалось, что в Москве на крыше автобуса взорвался баллон. Инцидент произошел в Ижорском проезде. Взрыв прогремел, когда общественный транспорт подъехал к остановке. В результате ЧП пострадал водитель, он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Очевидцам удалось снять на видео последствия взрыва. На кадрах видно, что разбито лобовое стекло автобуса. Осколки разлетелись по дороге на несколько метров.