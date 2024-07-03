В Башкирии три человека пострадали в ДТП

Автомобиль опрокинулся в Башкирии, в результате травмы получили три человека. Об этом написал в своем телеграм-канале Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, ДТП произошло на дороге Дюртюли - Нефтекамск возле села Новобиктово Дюртюлинского района.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Niva уснул за рулем, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства. В аварии пострадали три пассажира автомобиля", - отмечается в сообщении.



Пассажиров с травмами доставили в больницу. В ведомстве уточнили, что водитель не пострадал.