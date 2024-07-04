Под Нижним Новгородом опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус с пятью пассажирами опрокинулся под Нижним Новгородом. Об этом сообщает нижегородское управление МВД.

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Происшествие произошло около 18:45 по местному времени на виадуке около Зелёного города в Кстовском районе.

По предварительной информации, водитель общественного транспорта не справился с управлением, после чего автобус опрокинулся. В салоне находились пять пассажиров и водитель.

За медицинской помощью никто не обращался. Сообщается, что сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.