Два человека заживо сгорели в «Газели» на МКАД после аварии

В результате ДТП с последующим возгоранием автомобиля на 18 км МКАД погибли два человека, еще один пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«По предварительным данным, около 22:00 в районе 18 км МКАД произошло ДТП. Столкнулись два транспортных средства: «Газель» и легковой автомобиль, после чего произошло возгорание «Газели». В результате двое пассажиров погибли. Водитель направлен в медицинское учреждение. На месте работает СОГ и сотрудники ГАИ», – сказал собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что на МКАД в районе съезда №20 загорелся автомобиль, движение затруднено на 1,1 км.