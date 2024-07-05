На трассе в Ленобласти произошло смертельное ДТП

Один человек погиб в массовом ДТП в Приозерском районе Ленобласти, сообщает ТАСС со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария произошла на 95-м километре трассы А-121. Там столкнулись четыре легковушки и фура.

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Личность погибшей девушки устанавливается. Также сообщается о трех пострадавших, среди них один ребенок. После аварии на трассе образовался затор в обе стороны. На место прибыл экипаж ГАИ.

В пятницу, 5 июня, два человека погибли и один пострадал в ДТП на МКАДе. Грузовик Mercedes влетел в остановившийся на дороге микроавтобус, после удара последний сразу же вспыхнул. Два пассажира оказались заперты в салоне и не смогли выбраться, из-за чего сгорели заживо.

Ранее в Топкинском округе Кузбасса в кювет опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 30 человек. Причиной аварии, по предварительной информации, стала ошибка 63-летнего водителя, севшего за руль в пьяном состоянии. Травмы различной степени тяжести получили 15-летняя школьница и водитель автобуса.

До этого в Турции гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую». По данным местных СМИ, общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин.