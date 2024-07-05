Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в районе дома 30 столкнулись две машины. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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На месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда, — следует из публикации.

Днем ранее один человек погиб в аварии на юго-востоке столицы.

На перекрестке улиц Верхние Поля и Капотня столкнулись автобус «КамАЗ» и автомобиль «Тойота». В результате ДТП водитель легковой машины получил травмы, его доставили в больницу, где впоследствии он умер.