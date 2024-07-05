Tesla разбилась «всмятку» на Кутузовском проспекте в Москве

Tesla Model Y столкнулась с другим автомобилем на Кутузовском проспекте в Москве и разбилась «всмятку», передает корреспондент NEWS.ru. Состояние пассажиров неизвестно, на месте работает реанимация.

Судя по кадрам, от Tesla практически ничего не осталось. В столичном дептрансе сообщили, что ЧП произошло в районе дома №30.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.



В пятницу, 5 июня, два человека погибли и один пострадал в ДТП на МКАД. Грузовик Mercedes влетел в остановившийся на дороге микроавтобус, после удара последний сразу же вспыхнул. Два пассажира оказались заперты в салоне и не смогли выбраться, из-за чего сгорели заживо.

До этого в Топкинском округе Кузбасса в кювет опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 30 человек. Причиной аварии, по предварительной информации, стала ошибка 63-летнего водителя, севшего за руль в пьяном состоянии. Травмы различной степени тяжести получили 15-летняя школьница и водитель автобуса. Последний будет привлечен к ответственности.