Водитель Tesla погиб в ДТП в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в ДТП столкнулись электромобиль Tesla и внедорожник Toyota. Согласно предварительным данным, водитель Tesla не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в двигающийся навстречу внедорожник.

По информации источника, водитель Tesla умер в карете скорой помощи. Ехавший с ним пассажир был госпитализирован. Водитель Toyota также получил травмы, но степень тяжести его состояния не называется.

Tesla разбилась «всмятку» на Кутузовском проспекте в Москве

Ранее два человека погибли в загоревшейся на 18-м км МКАД «ГАЗели».